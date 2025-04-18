نورهان منصور عن علاقتها بتوأمها رانيا: "لما بتزعل بحس بنفس مشاعرها"

القاهرة- مصراوي:

كشفت الفنانة رانيا منصور وتوأمها الفنانة نورهان منصور، تفاصيل دقيقة عن علاقتهما الشخصية، وأن الشبه الخارجي لا يعكس تطابقًا في الطباع أو الشخصيات.

قالت رانيا خلال حلولها ضيفة برفقة توأمها نورهان على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة ON: "ما بحسش إن إحنا شبه بعض بصراحة، إحنا مختلفين خالص، حتى في طريقة تفكيرنا وردود أفعالنا".

فيما أضافت نورهان: "إحنا برج الجوزاء طبعًا، بس كل واحدة فينا فيها صفات عكس التانية". وكشفت رانيا أن نورهان كانت في الماضي "عصبية ومتسرعة"، وأنها رغم تحسنها أصبحت أكثر هدوءًا، لكنها لا تزال تختلف عنها بوضوح، موضحة: "أنا أهدى منها، وبفكر قبل ما أتصرف، وهي منظمة وأنا لأ".

أما نورهان، فوصفت علاقتها بأختها بأنها أحيانًا تصل إلى مرحلة "الانصهار العاطفي"، وقالت: "أنا لما رانيا بتزعل، بحس بالمشاعر كأنها مشاعري، وبعيش الحالة بكل تفاصيلها، وده مرهق جدًا". مضيفة: "مشاعر التوأم أنهم يحسوا ببعض بيحصل معايا لكن مبيحصلش مع رانيا، والموضوع مؤلم جدا.. كأن أنا رانيا، والموضوع مزعج قوي، لأني حاسة بعيش مشاعر مش بتاعتي ومش عارفة أعمل إيه، بتعب جدا".

وعلى الرغم من قربهما، نفت رانيا وجود تطابق تام في التصرفات كما يحدث مع بعض التوائم: "مش بنرد بنفس الكلمة أو نتصرف نفس التصرف في نفس اللحظة، لكن بيحصل مواقف كوميدية متشابهة أحيانًا".

ومن المواقف الطريفة التي سردوها، ذكرت رانيا أنها كانت الأهدأ في المدرسة، وغالبًا ما كانت نورهان تُتَّهم بأي تصرف شقي، حتى وإن كانت رانيا هي الفاعلة.

وشاركت نورهان منصور في رمضان 2025 بمسلسل "قهوة المحطة" بطولة أحمد غزي، بيومي فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، غادة طلعت، انتصار، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إسلام خيري.

وأطلت رانيا على الجمهور بمسلسل شباب امرأة سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبدالرازق، محمد محمود، يوسف عمر، عمرو وهبة، داليا شوقي، جوري بكر.