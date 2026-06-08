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خطفت الفنانة بوسي الأنظار بعد ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي بإطلالة أنيقة وجريئة.

وشاركت بوسي جمهورها أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، استعدادًا للظهور خلال حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة.

وظهرت بوسي بفستان أسود مائل إلى اللون النبيتي الداكن، بتصميم أنيق مكشوف الكتف مع فتحة جانبية أبرزت رشاقتها.

تفاصيل إطلالة بوسي

ونشرت الفنانة الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالتها، وانهالت التعليقات التي أشادت بأناقتها وجمالها.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر الفن"، "تحفة يا قلبي"، "جميلة أوي"، "شيك وأنيقة"، "زي القمر".

آخر أعمال بوسي الفنية

شاركت بوسي في موسم رمضان 2026 بغناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان" لياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، إدوارد، ومنة فضالي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

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