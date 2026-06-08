إعلان

15 صورة لـ بوسي بفستان جريء وطويل تخطف بها الأنظار

كتب : نوران أسامة

10:00 ص 08/06/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    جلسة تصوير بوسي (3)
  • عرض 15 صورة
    جلسة تصوير بوسي (1)
  • عرض 15 صورة
    جلسة تصوير بوسي (2)
  • عرض 15 صورة
    بوسي تتالق في احدث ظهور (3)
  • عرض 15 صورة
    بوسي تتالق في احدث ظهور (1)
  • عرض 15 صورة
    المطربة بوسي في ظهور جديد (2)
  • عرض 15 صورة
    المطربة بوسي في ظهور جديد (1)
  • عرض 15 صورة
    الفنانة بوسي تستعرض فستانها (2)
  • عرض 15 صورة
    الفنانة بوسي تستعرض فستانها (3)
  • عرض 15 صورة
    الفنانة بوسي تستعرض فستانها (1)
  • عرض 15 صورة
    أحدث ظهور للمطربة بوسي (4)
  • عرض 15 صورة
    أحدث ظهور للمطربة بوسي (3)
  • عرض 15 صورة
    أحدث ظهور للمطربة بوسي (1)
  • عرض 15 صورة
    أحدث ظهور للمطربة بوسي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة بوسي الأنظار بعد ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي بإطلالة أنيقة وجريئة.
وشاركت بوسي جمهورها أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، استعدادًا للظهور خلال حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة.

وظهرت بوسي بفستان أسود مائل إلى اللون النبيتي الداكن، بتصميم أنيق مكشوف الكتف مع فتحة جانبية أبرزت رشاقتها.

تفاصيل إطلالة بوسي

ونشرت الفنانة الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالتها، وانهالت التعليقات التي أشادت بأناقتها وجمالها.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر الفن"، "تحفة يا قلبي"، "جميلة أوي"، "شيك وأنيقة"، "زي القمر".

آخر أعمال بوسي الفنية

شاركت بوسي في موسم رمضان 2026 بغناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان" لياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، إدوارد، ومنة فضالي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

اقرأ أيضا:

ياسمين سمير تحتفل بزفافها في أجواء عائلية مميزة بحضور نجوم الفن

حمزة العيلي: تركت المحاماة من أجل التمثيل والمشوار لم يكن سهلا

بوسي حفل زفاف نجوم الفن اطلالات الفنانات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أول رد من التعليم على تداول ورقة مزعومة لامتحان الإنجليزي بالقليوبية
مدارس

أول رد من التعليم على تداول ورقة مزعومة لامتحان الإنجليزي بالقليوبية
هل شهدت مصر عودة لتخفيف الأحمال أمس؟.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي
أخبار مصر

هل شهدت مصر عودة لتخفيف الأحمال أمس؟.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي
حمزة العيلي: "أتمنى تجسيد شخصية الدكتور مصطفى محمود"
زووم

حمزة العيلي: "أتمنى تجسيد شخصية الدكتور مصطفى محمود"
سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الاثنين
أخبار البنوك

سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الاثنين
دراسة: الإفراط في اللحوم الحمراء قد يزيد خطر السكتة الدماغية
نصائح طبية

دراسة: الإفراط في اللحوم الحمراء قد يزيد خطر السكتة الدماغية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الدولار اليوم
كيف ترصد هيئة الدواء "الأدوية المغشوشة"؟.. مسؤول يشرح
تصعيد متواصل بعد هدنة أبريل.. كيف تطورت الأحداث بين واشنطن وطهران؟
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة