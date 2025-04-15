إليسا تحقق حلم طفل مريض بالسرطان وتزوره بالمستشفى (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت الفنانة إليسا، على زيارة طفل يُدعى "براين" مصاب بالسرطان، بعدما أعرب عن رغبته في مقابلتها.

ونشرت إليسا مقطع فيديو يوثق زيارتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليه: "براين طفل عم يحارب السرطان. تمنّى إنه يتعرف عليي، وزرته كرمال فرّحه، بس بالحقيقة هو اللي فرّحني".

وتابعت: "بعرف تمامًا شو يعني المرض والتعب، بس ابتسامته كانت أقوى من الوجع، ذكّرني إنه الابتسامة بهيك ظروف هي بطولة، وإنه المحبة عنجد ممكن تكون دوا، في لحظات بتعلّمك كل شي عن الحياة.. بلحظة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا، ألبوم "أنا سكتين" المكون من 12 أغنية، منها "العقد"، و"النظرة الأولى"، و"نظرات"، و"من أول السطر".

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