تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان صالح العويل

كتبت- نوران أسامة:

شهدت الحالة الصحية للفنان صالح العويل تدهورًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن العويل تم نقله المستشفى، و يتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الأطباء.

وتعرض مؤخرا صالح العويل لجلطة بالمخ وعقب تحسن حالته شارك في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، ولكنه عانى من عدة أزمات صحية استدعت نقله للمستشفى من جديد.

من جانب آخر، بدأ الفنان صالح العويل العمل في السينما، في الستينيات، بفيلم "اللص والكلاب"، مع الفنان شكري سرحان، كما شارك في عدد من الأعمال الفنية الناجحة.

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