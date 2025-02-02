ريهام عبدالغفور تروج لمسلسل "ظلم المصطبة" استعدادًا لعرضه رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن البوستر الرسمي لمسلسل "ظلم المصطبة" ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت ريهام البوستر عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت خلاله وسط عدد من أبطال المسلسل وهم فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، بسمة، محمد علي رزق، وأحمد عزمي، وكتبت: "اللهم جبرًا يتعجب منه أهل السموات والأرض".

تدور أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" في إطار من الدراما الاجتماعية، عن العادات والتقاليد والعرف، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة التي يحكم بها في الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع، قصة ومعالجة، أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

وتعود الفنانة ريهام عبد الغفور إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب من آخر أعمالها "الأصلي" الذي عرض في شهر فبراير عام 2023.

يذكر أن، الفنانة ريهام عبد الغفور تشارك ببطولة مسلسل "كتالوج" وسط عدد من النجوم وهم محمد فراج، سماح أنور، تارا عماد، خالد كمال، اية سماحة، تأليف أحمد عبد الله، إخراج وليد الحلفاوي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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