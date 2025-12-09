تصوير- منى الموجي:

قالت النجمة نيللي كريم تعليقا على تقديمها دور أم لشباب كبار في فيلم القصص إخراج أبو بكر شوقي، والمعروض ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إنها قدمت أدوار الأم والجدة والمرأة التي تسعى للزواج، مشيرة إلى أن الفنان يجب أن يلعب كل الأدوار.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنها كانت سعيدة الحظ في 2025، إذ يُعرض لها أربعة أعمال سينمائية وتقدم في كل فيلم شخصية مختلفة: "عملت 4 حاجات ملهمش علاقة ببعض: هابي بيرث داي، وضيفة شرف بدور الملكة نازلي في فيلم الست، وعملت القصص وفيلم جوازة ولا جنازة، شخصيات ملهاش علاقة ببعض وهي دي المتعة بالنسبالي، كل مرة أكون شخصية مختلفة، في النهاية أنا مش بدور على الكم بدور على الكيف".

فيلم القصص

تبدأ أحداث فيلم القصص عام 1967 وتستمر حتى الثمانينيات، وتدور حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة أجنبية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر.

صناع الفيلم

فيلم القصص إخراج أبو بكر شوقي، بطولة: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، شريف الدسوقي، عمرو عابد، ديكور هند عبدالرازق حيدر، مونتاج رولاند شتوتينغر، وتصميم الأزياء ريم العدل. الفيلم من إنتاج Cinenovo، فيلم كلينيك، لاجوني للإنتاج السينمائي، فيلم سكوير.