أشاد السيناريست تامر حبيب بفيلم "الست"، بعد الاحتفال بالعرض الخاص للفيلم الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي.

ونشر تامر حبيب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة بوستر الفيلم، وكتب: "ده ميت مليون ألف عظمة على عظمة على عظمة يا ست".

واحتفل صناع فيلم "الست" بطرحه في مصر، في عرض خاص، وذلك بعد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي.

الفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة منى زكي، بمشاركة فيه عدد كبير من النجوم، ومنهم عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.