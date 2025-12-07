جولييت بينوش تتحدث في مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن تجربتها مع الإخراج

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها صورا جديدة من ظهورها في فعاليا اليوم الثالث لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشرت مي صورا مع النجم العالمي فان ديزل والنجمة العالمية جيسيكا ألبا، والنجمة جومانا الرشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

وكتبت مي، تعليقا على الصور: "ليلة ملهمة مع فان ديزل وجيسيكا البا".

فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة الخميس الماضي في دورته الرابعة، والتي بدأت من يوم 5 ويستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.