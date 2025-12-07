إعلان

مي عمر تنشر صور مع فان ديزل وجيسيكا البا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : معتز عباس

12:33 ص 07/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مي عمر وجيسيكا البا
  • عرض 4 صورة
    مي عمر.وجومانا الرشيدي ومحمد سامي
  • عرض 4 صورة
    مي عمر وفان ديزل في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها صورا جديدة من ظهورها في فعاليا اليوم الثالث لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشرت مي صورا مع النجم العالمي فان ديزل والنجمة العالمية جيسيكا ألبا، والنجمة جومانا الرشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

وكتبت مي، تعليقا على الصور: "ليلة ملهمة مع فان ديزل وجيسيكا البا".

فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة الخميس الماضي في دورته الرابعة، والتي بدأت من يوم 5 ويستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

مي عمر محمد سامي فان ديزل مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الاتصالات يزف بشرى للمواطنين: لن تحتاج لمستندات ورقية عند تجديد رخصتك
مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025