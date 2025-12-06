هدى المفتي تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن أمنيتها للجمهور (صور وفيديو)

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم السبت 6 ديسمبر، جلسة حوارية بعنوان "نساء تبهرنا.. كيف تروى القصص ولماذا؟"، وذلك ضمن فعاليات دورته الخامسة المُقامة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتحدثت خلال الجلسة النجمة الفرنسية جولييت بينوش، عن النقاط التي اكتسبتها من العمل مع مخرجين آخرين، ونفذتها عند خوضها تجربة الإخراج بنفسها.

وقالت "قمت بعمل مونتاچ لنفسي ولأعمالي، وهذا ما يُبنى عليه التمثيل الجيد، شعرت أنني اكتسبت طريقة لسرد الروايات، وأجد أماكن مناسبة للقطع وتعرفت على كيفية تطوير الأفلام".

وتابعت "كانت رحلة صعبة للتعرف على ما يجب أن أعرضه، كان علي أن أختار الإضاءة الجيدة وأعرض تجربة مختلفة للجمهور".

إلى جانب جولييت بينوش، شهدت الجلسة مشاركة المخرجة السعودية شهد أمين، والمخرجة الفلسطينية شيرين دعيبس.