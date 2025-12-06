إعلان

مي عمر تنشر صور مع محمد سامي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : معتز عباس

06:15 م 06/12/2025
    مي عمر ومحمد سامي

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها رفقة زوجها محمد سامي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشرت مي صورة لها مع محمد سامي في جدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير مع بطانة شفافة.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يخليكم لبعض"، "قمر يا ميوش"، "أحلى كابل في المهرجان"، "كل الحب والدعم ليكم"، "روعة يا نجمة".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة الخميس الماضي في دورته الرابعة، والتي بدأت من يوم 5 ويستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

مي عمر السوشيال ميديا محمد سامي مهرجان البحر الأحمر السينمائي انستجرام مي عمر

