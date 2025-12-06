إعلان

بالصور| أسماء جلال وصبا مبارك بحفل "المرأة في السينما" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر

كتب : منى الموجي

12:32 م 06/12/2025
جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الخامسة، مساء أمس الجمعة 5 ديسمبر، حفل خاص بعنوان المرأة في السينما، شهد حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.

وكان من بين الحضور النجمة صبا مبارك، والفنانة أسماء جلال، وحرصتا على التقاط الصور التذكارية معا.

الحفل أقيم للاحتفاء بالمساهمات النسائية وراء وأمام الكاميرا.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي انطلقت فعاليات دورته الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر، وتستمر حتى 13 من نفس الشهر، ويشهد حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن السابع من مختلف أنحاء العالم، بينهم: السير مايكل كين، فان ديزل، كوين لطيفة، چولييت بينوش، ليلى علوي، يسري نصر الله، أمير المصري، ياسمين صبري، محمد فراج، بسنت شوقي، محمد سامي، مي عمر.

حفل المرأة في السينما صبا مبارك أسماء جلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي

