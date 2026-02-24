إعلان

الصور الأولى من جنازة شقيق الفنانة زينة

كتب : منال الجيوشي

01:15 م 24/02/2026
    جنازة شقيق زينة (3)
    جنازة شقيق زينة (5)
    جنازة شقيق زينة (2)
    جنازة شقيق زينة (4)

تصوير- هاني رجب

وصل منذ قليل، جثمان إسلام رضا، شقيق الفنانة زينة، لمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة.

وأعلنت زينة وفاة شقيقها إسلام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وكتبت زينة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا وابني وسندي في الدنيا اللي ماليش غيره بعد ربنا، أخويا وحبيبي إسلام رضا إسماعيل".

آخر أعمال زينة

وكان آخر أعمال الفنانة زينة مسلسل "ورد وشوكولاتة"، الذي عرض على إحدى المنصات، وشارك في البطولة: محمد فراج، صفاء الطوخي، مريم الخشت، مراد مكرم.

