بالصور.. انهيار الفنانة زينة في جنازة شقيقها

كتب : محمد جعفر

01:31 م 24/02/2026
    الفنانة زينة من جنازة شقيقها
    جنازة شقيق الفنانة زينة
    صور من جنازة شقيق الفنانة زينة
    زينة من جنازة شقيقها
    أخت الفنانة زينة في جنازة شقيقها

أقيمت ظهر اليوم صلاة الجنازة على إسلام رضا، شقيق الفنانة زينة، بمسجد حسن الشربتلي في القاهرة الجديدة، وذلك عقب وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وخلال أداء الصلاة، انهارت الفنانة زينة وشقيقتها ياسمين من البكاء حزناً على فقد شقيقها، وسط مشاهد مؤثرة لذوي الفقيد والمشيعين.

وفاة شفيق زينة

وكانت زينة قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء وفاة شقيقها، وعبّرت عن حزنها العميق عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا وابني وسندي في الدنيا اللي ماليش غيره بعد ربنا، أخويا وحبيبي إسلام رضا إسماعيل".

وأوضحت الفنانة أن صلاة الجنازة ستقام اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، لتشييع جثمان شقيقها إلى مثواه الأخير.

جنازة شقيق زينة زينة إسلام رضا

