موعد عزاء إسلام رضا شقيق الفنانة زينة

أعلنت الفنانة زينة موعد عزاء شقيقها الراحل إسلام رضا، والذي توفي صباح اليوم الثلاثاء.

وكتبت زينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "غدًا بإذن الله عزاء أخويا وحبيبي إسلام رضا إسماعيل، في مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة العشاء، ربنا يرحمك يا حبيبي ويجعل مثواك الجنة، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أعلنت زينة وفاة شقيقها،عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: "توفي ابني وسندي في الدنيا اللي ماليش غيره بعد ربنا، أخويا وحبيبي إسلام رضا إسماعيل".

وأقيمت صلاة جنازة شقيق زينة في مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، بحضور نجوم الفن.

