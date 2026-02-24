تركي آل الشيخ عن لقائه بوزيرة الثقافة في مصر: لدينا مفاجآت كبيرة- صور

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، تفاصيل اللقاء الذي جمعه بوزيرة الثقافة في مصر الدكتورة جيهان زكي، مساء يوم الاثنين 23 فبراير، في مقر وزارة الثقافة المصرية، على هامش زيارته إلى القاهرة التي تستمر لعدة أيام.

شهد اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثقافي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو، أكد خلاله أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إعلان عدد من المبادرات التي تعكس مستوى التنسيق القائم بين الجانبين.

وعلقت الدكتورة جيهان زكي عن تقديرها لروح التعاون المثمر، مشيرةً إلى أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال تركي: "اتفقنا على أن يكون شعارنا (نزرع الأمل والبهجة)، ولدينا مفاجآت كبيرة، ونتشارك نفس الرؤية والتوجه. وهناك مفاجآت تخص دار الأوبرا المصرية، وسيتم إعداد برنامج كبير لزيارة فناني الدار إلى المملكة بشكل شهري، كما يجري الإعداد لمفاجأة كبيرة جداً في الساحل الشمالي، إضافة إلى مفاجأة تتعلق بالسينما والثقافة في جميع محافظات مصر، وسيكون صيف هذا العام مختلفاً"، مختتماً بأن المصريين محظوظون بوجود الدكتورة جيهان في وزارة الثقافة.

كان المستشار تركي آل الشيخ وصل إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، واستقبله وزير الإعلام ضياء رشوان.