محمد رمضان ينعى شقيق الفنانة زينة

كتب : مروان الطيب

08:53 م 24/02/2026

الفنان محمد رمضان

نعى الفنان محمد رمضان، إسلام شقيق الفنانة زينة التي كشفت عن رحيله في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

نشر محمد رمضان صورة مع الراحل إسلام عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "الله يرحمك يا إسلام، ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك وحبايبك".

وأعلنتت زينة عن رحيل شقيقها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا وابني وسندي في الدنيا اللي ماليش غيره بعد ربنا، أخويا وحبيبي إسلام رضا إسماعيل".

آخر أعمال زينة الفنية

وكانت آخر أعمال الفنانة زينة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ورد وشوكولاتة"، الذي عرض على إحدى المنصات، وشارك في البطولة: محمد فراج، صفاء الطوخي، مريم الخشت، مراد مكرم.

أعمال ينتظر عرضها محمد رمضان قريبا

ينتظر الفنان محمد رمضان عرض فيلمه "أسد" في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي.

