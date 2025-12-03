أكدت الفنانة منى زكي، خلال مؤتمر فيلم "الست" بمهرجان مراكش، أن العمل يعد أصعب مشروع قدمته في مسيرتها.

وقالت منى زكي: "أصعب مشروع اشتغلت عليه في حياتي، وصعوبته تكمن في الشخصية نفسها اللي إحنا بنقدمها، زي ما حضراتكم قولتوا أسطورة كبيرة، وده أصعب حاجة اتعرضت عليا ولولا أستاذ مروان حامد أنا مكنش هيبقى عندي الشجاعة إني أعمل كده".

وأضافت: "ولولا الاسكريبت اللي شوفت إنه مختلف، واللي بيبين جانب إنساني أكتر، يمكن مكناش نعرفه عن السيدة العظيمة أم كلثوم".

فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.



