أحمد سعد يهنئ زوجته علياء بسيوني على جائزة "أفضل مديرة أعمال"

كتب : نوران أسامة

03:04 م 03/12/2025
    علياء بسيوني تحظى بجائزة أفضب مديرة أعمال
    أحمد سعد يهنئ زوجته بعد تكريمها كأفضل مديرة أعمال

هنأ الفنان أحمد سعد زوجته علياء بسيوني بعد تكريمها بجائزة أفضل مديرة أعمال خلال حفل توزيع جوائز "الميما" الذي أقيم في القاهرة.

ونشر أحمد سعد صورًا لزوجته من الحفل عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "مبروك لولا جائزة أفضل مديرة أعمال"

وتابع: "وأنا كمان بديها جائزة أفضل وأجدع وأشطر زوجة وأم عن سنة 2025، وإن شاء الله العمر كله في نجاح".

يُذكر أن الفنان أحمد سعد تعرض منذ أسبوعين لحادث سير على طريق العين السخنة.

وأحيا أحمد سعد بعد الحادث بأيام حفل خطوبة نجل الفنانة ريم مصطفى.

