تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعليق الفنانة عبير صبري على اعتذار شقيقتها الإعلامية مروة صبري لدينا الشربيني.

وقالت عبير صبري خلال لقائها في برنامج "عرب وود": "أنا في الأول والآخر في ضهر أختي وجنبها دايمًا، مش هتكلم عن أي حاجة، هي مروة ترد، أنا مردش، هي في الآخر مذيعة شاطرة وناجحة وجميلة ومحبوبة وليها جمهور كبير، وأنا أول جمهورها".

يُذكر أن الإعلامية مروة صبري كانت قد هاجمت الفنانة دينا الشربيني عقب انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن زوجته آن الرفاعي، وذلك في برنامج "قعدة ستات" عبر قناة "ألفا اليوم".

وظهرت مروة صبري في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقالت: "الصلح خير، أنا غلط، ومش عيب لما نغلط نعتذر. رغم إني مقصدتش الإساءة ليها، ومكنش عندي سوء نية، لكن مؤكد إن الشجاعة الأدبية تستوجب الاعتذار".

