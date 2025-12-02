كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن النجوم المكرمين ضمن فعاليات الدورة الخامسة، التي من المقرر انطلاقها بعد ساعات قليلة، تقديراً للمساهمات الكبيرة التي قدموها للسينما طوال مسيرتهم السينمائية.

يُكرم المهرجان نخبة من الممثلين وصناع الأفلام، وهم: الممثلة والمخرجة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار جولييت بينوش، والمخرج والمنتج الفرنسي الجزائري المرشح لثلاث جوائز أوسكار رشيد بوشارب (أيام المجد)، والممثل الإنجليزي السير مايكل كين الفائز بجائزتي أوسكار (فارس الظلام)، والمخرج والمنتج ومنسق المشاهد الخطرة من هونغ كونغ ستانلي تونغ (بفيلم أسطورة)؛ والممثلة الأمريكية سيغورني ويفر (إلين).

يقام المهرجان في مدينة جدة في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر 2025.

دعم المرأة

وفي إطار حرص المهرجان على دعم المرأة في صناعة السينما، تشارك بينوش ضمن مبادرة "المرأة في الحرِاك السينمائي". تأسست المبادرة في مهرجان كان عام 2015 بهدف تسليط الضوء على المواهب النسائية وتنوع حضورهن أمام وخلف الكاميرا.

قائمة المتحدثين

على الجانب الآخر، ينضم تونغ وويفر إلى قائمة المتحدثين ضمن الجلسات الحوارية خلال المهرجان. ومن بين المتحدثين الذين تم الإعلان عنهم سابقاً الممثل البريطاني-المصري أمير المصري (بفيلم العملاق)، والمخرجة التونسية كوثر بن هنية (بفيلم صوت هند رجب)، والممثل السعودي يعقوب الفرحان (بفيلم مسألة حياة أو موت)، والنجمة المصرية القديرة لبلبة (بفيلم جوازة ولا جنازة).

وقال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائية في بيان صحفي: "يمثل المكرّمون في دورة هذا العام صفوة ما تقدّمه السينما العالمية من إبداع وتأثير؛ فلكلٍّ منهم بصمةٌ خالدة ألهمت جمهور السينما حول العالم وأسهمت في إثراء نسيجها الثقافي. ونحن إذ نحتفي بإسهاماتهم الاستثنائية في النسخة الخامسة من المهرجان، فإننا نطمح إلى أن تشكّل هذه اللحظة منصة لحوارات تُثري المعرفة، وتُلهم صُنّاع الأفلام، وتخدم هذا المجتمع السينمائي الآخذ في التطور المتسارع في منطقتنا."

وأضافت شيفاني باندايا مالهوترا، المديرة التنفيذية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي: "مبادرة المرأة في الحرِاك السينمائي، تتماشى تمامًا مع التزام مؤسستنا المستمر بدعم المبدعات النساء أمام وخلف الكاميرا. لقد تم دعم أكثر من 400 امرأة حتى الآن عبر برامجنا المختلفة منذ تأسيس هذه المنظمة، ويُعد الاحتفاء بالنسخة الخامسة من المهرجان بهذه الشراكة تأكيدًا لهذا التركيز الأساسي."