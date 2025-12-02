وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة غامضة عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك".

وجاء فيها: "حسبنا الله فيمن قال فينا ما ليس فينا، ونسب إلينا ما لم نفعل، وتجاوز في حقنا، وأنكر ما فعلنا من خير، وكفى بالله شهيدًا".

وعلقت الفنانة أيتن عامر على منشور ريهام، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل".

يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور تنتظر عرض مسلسلها الجديد "سنجل ماذر فاذر" يوم 21 ديسمبر الجاري، والمقرر عرضه على قناة MBC مصر.

