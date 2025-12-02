بعد تأكيد مصطفى كامل وجود فساد بملف الإسكان بالموسيقيين.. أول تعليق لـ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنان كريم عبد العزيز، ظهر فيه مع "جيهان" حفيدة الفنانة أصالة نصري، حيث بدا في الفيديو وهو يداعبها بطريقة لطيفة خطفت أنظار الجمهور.

ولاقت اللقطة تفاعلًا واسعًا، وجاءت أبرز التعليقات: "يا عمري"، "الله يحفظكم"، "ما أطيبه"، "كريم المحترم".

كما نشرت شام الذهبي مجموعة صور تجمعها بالفنان كريم عبد العزيز عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "بقدومك أسعدت كل واحد فينا، واللي سمع إنك شرفتنا تمنى لو كان معانا، الفنان الكبير كريم عبد العزيز نتمنى نشوفك دايمًا بأحلى حال".

ويستعد كريم عبد العزيز لطرح أحدث أعماله السينمائية "الست"، إذ يشارك كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، والعمل بطولته الفنانة منى زكي، والمقرر عرضه في دور العرض المصرية والعربية بدءًا من 10 ديسمبر المقبل.

