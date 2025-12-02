أصدرت هيئة الدفاع عن المطرب المغربي سعد لمجرد، بيانا بشأن جلسة محاكمته في قضية اعتداء جنسي، والتي كان من المقرر عقدها بإحدى المحاكم في جنوب فرنسا، أمس الإثنين.

ونشر سعد لمجرد، عبر خاصية القصص في صفحته بموقع "إنستجرام"، نص البيان، وجاء فيه : “تعلن هيئة دفاع الفنان سعد لمجرد، إنها تبلغت بقرار تأجيل الجلسة، نظرا للحالة الصحية لرئيسة المحكمة، وإذ تتفهم الهيئة مبررات هذا القرار، فإنها تعرب في المقابل عن أسفها لاستمرار تأجيل البت النهائي في هذه القضية لعدة أشهر إضافية، رغم أن النيابة العامة كانت قد طالبت بصدور قرار بعدم الملاحقة منذ أربع سنوات ونصف”.

وأوضحت هيئة الدفاع : “أما بالنسبة إلى الملف الثاني الخاص بباريس فمن المتوقع النظر فيه أمام محكمة كريتاي خلال عام 2026، فقد تقرر أيضا تأجيل الجلسة، وذلك في ضوء ما تبين من سلوك المدعية، إذ جرى استدعاؤها للمثول أمام المحكمة على خلفية اتهامها بمحاولة الابتزاز بحق موكلنا سعد لمجرد وبالاشتراك في تشكيل عصابة بهدف الإعداد لعملية احتيال مرتبطة بسير العدالة”.

واضافت: “يؤكد سعد لمجرد بأنه لا تعنيه سوى هاتان القضيتان لا غير، وهو متمسك ببرائته منذ تسع سنوات ويعبر عن تطلعه إلى أن تتحقق العدالة كاملة في أقرب وقت”.

ويواجه المطرب المغربي سعد لمجرد، اتهام بالتعدي الجنسي على نادلة فرنسية في ملهى ليلي، و تدعى دومينيك لاردان، وذلك خلال تواجده في باريس عام 2016.