نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للفنانة منى زكي عقب عرض فيلمها الجديد "الست"، الذي أقيم مساء أمس في الرياض.

وقالت منى زكي، خلال المقطع الذي نشره آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك": "اتبسطت جدًا من رد فعل الجمهور السعودي، شكرًا على الليلة الجميلة، ويارب لما الفيلم ينزل في السينمات ينبسطوا كمان أكتر".

وشهد العرض حضور صناع ونجوم الفيلم، يتقدمهم المخرج مروان حامد، إلى جانب أبطال العمل منهم منى زكي التي جسدت شخصية أم كلثوم، وسيد رجب في دور والدها، وأحمد خالد صالح، وأحمد رضوان، والممثل الجزائري عبد الكريم دراجي.

