إعلان

أول تعليق من منى زكي بعد العرض الخاص لفيلم "الست" في الرياض

كتب : سهيلة أسامة

02:07 م 09/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منى زكي الست
  • عرض 5 صورة
    منى زكي من كواليس فيلم الست
  • عرض 5 صورة
    منى زكي تجسد شخصية كوكب الشرق
  • عرض 5 صورة
    منى زكي في دور الست أم كلثوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للفنانة منى زكي عقب عرض فيلمها الجديد "الست"، الذي أقيم مساء أمس في الرياض.

وقالت منى زكي، خلال المقطع الذي نشره آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك": "اتبسطت جدًا من رد فعل الجمهور السعودي، شكرًا على الليلة الجميلة، ويارب لما الفيلم ينزل في السينمات ينبسطوا كمان أكتر".

وشهد العرض حضور صناع ونجوم الفيلم، يتقدمهم المخرج مروان حامد، إلى جانب أبطال العمل منهم منى زكي التي جسدت شخصية أم كلثوم، وسيد رجب في دور والدها، وأحمد خالد صالح، وأحمد رضوان، والممثل الجزائري عبد الكريم دراجي.

اقرأ أيضًا:

محمد رمضان يلتقي بوزير الثقافة الفرنسي السابق بعد تكريمه في فرنسا (صور)

إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة (صورة)

منى زكي فيلم الست الرياض المستشار تركي آل الشيخ

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة