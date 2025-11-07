- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن

تصوير- أحمد مسعد:

انتهت قبل قليل صلاة الجنازة على والد الفنان محمد رمضان، في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وخرج الجثمان في طريقه إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وغاب نجوم الوسط الفني بشكل كبير عن المشاركة في جنازة والد محمد رمضان، إذ حضر عدد قليل من الفنانين، بينهم: أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد سلامة.

وشهدت الجنازة تواجد عدد كبير من محبي محمد رمضان، الذين حرصوا على مواساته، وتقديم واجب العزاء له، كما وصل علي نجل رمضان، للمشاركة في وداع جده.

الفنان محمد رمضان أعلن وفاة والده، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء وكتابة نعي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعوا له بالرحمة والمغفرة ولـ محمد رمضان وشقيقه محمود وأسرتهما بالصبر على الفراق.