وصلة رقص بين أحمد السقا و محمد رمضان أمام الأهرامات

شارك الفنان أحمد السقا، الفنان محمد رمضان مسرح حفله الذي يحييه مساء اليوم الخميس أمام سفح الأهرامات وسط حضور جماهيري كبير.

وظهر الفنان محمد رمضان وهو يرحب بالفنان أحمد السقا وأهداه له أغنيته "يا حبيبي"، ليقوم بعدها "رمضان باحتضانه، ليدخلا بعدها في وصلة رقص.

آخر أعمال أحمد السقا

وكانت آخر مشاركات أحمد السقا في الدراما التلفزيونية بمسلسل "العتاولة 2" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول نصار الذي يجد نفسه في محنة كبيرة عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض خطير يحتاج علاجه الملايين، مما يدفعه للتعاون مجددًا مع (خضر) والعمل لصالح (عيسى الوزان)، لمواجهة عدو جديد وغير متوقع.

وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

أعمال ينتظر محمد رمضان عرضها قريبا

ينتظر الفنان محمد رمضان عرض فيلمه الجديد "أسد" وتدور الأحداث في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمدالفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

اقرأ أيضا:

خاص| مخرجا "كان ياما كان في غزة": الفيلم عن الفلسطيني الباحث عن معنى لحياته ويصر على البقاء

20 صورة جمعت عصام صاصا وجهاد ماهر قبل انفصالهما