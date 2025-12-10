محمد رمضان يدعم صلاح: "اللي يخسرك خسران"

حرص النجم محمد رمضان، على دعم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بعد الأزمة التي يواجهها مع مدرب فريقه آرني سلوت.

ونشر محمد رمضان صورة تجمعه بـ صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: اللي يخسرك خسران يا أبو صلاح".

ويواجه نجم منتخب مصر وجناح فريق ليفربول اللاعب محمد صلاح، أزمة مع مدرب الفريق إرني سلوت، بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد.

كما قرر سلوت استبعاد محمد صلاح من قائمة مواجهة ليفربول أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 1-0 سجله اللاعب سوبوسلاي.

آخر أعمال محمد رمضان الفنية

ينتظر محمد رمضان عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

تدور أحداث فيلم أسد في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

