أعلن الفنان أحمد العوضي ظهوره ضيفًا ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس يوم الأحد المقبل.

ونشر العوض صورة مع إسعاد يونس من كواليس الحلقة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتب: "يوم الأحد القادم مع الاعلامية الكبيرة إسعاد يونس، حلقة طرش".

يخوض الفنان أحمد العوضي تجربة سينمائية جديدة من فيلم "شمشون ودليلة"، والذي تشاركه بطولته الفنانة مي عمر، إنتاج أحمد السبكي، كريم السبكي، إخراج رؤوف السيد".

وأعلن أحمد السبكي بدء تصوير الفيلم، ونشر صورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "توكلنا على الله.. انطلاق تصوير فيلم شمشون ودليلة".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي أثار الجدل الأيام الماضية وتلقى انتقادات حادة، بعد نشر فيديو لايف مع متابعيه على حسابه بموقع "فيسبوك"، تحدث فيها عن الأعلى أجرًا في مصر.

وقال العوضي: "الحمد لله بحسب جوجل مسلسل فهد البطل الأعلى بحثا في مصر سنة ٢٠٢٥، زي ما كان حق عرب الأعلى بحثا في ٢٠٢٤، وكان رقم واحد في مصر، وكل اللي أنا فيه بفضل ربنا وبفضلكم، وأنا دلوقتي النجم الأعلى أجرا في مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعا".

