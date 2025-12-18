إعلان

مصر والأردن توقعان عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026

كتب : محمد صلاح

01:30 م 18/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مصر والأردن توقعان عقد تبادل الطاقة (4)
  • عرض 5 صورة
    مصر والأردن توقعان عقد تبادل الطاقة (5)
  • عرض 5 صورة
    مصر والأردن توقعان عقد تبادل الطاقة (3)
  • عرض 5 صورة
    مصر والأردن توقعان عقد تبادل الطاقة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، مراسم توقيع عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية.

يأتي ذلك في إطار خطة العمل، واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للربط الكهربائي مع الدول المجاورة وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لنقل وتبادل الطاقة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، واستمرار لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها، وضمان تأمين واستقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية.

قام بالتوقيع عن مصر المهندسة منى رزق رئيس الشركة، وعن الجانب الأردني، الدكتور سفيان البطاينة مدير عام الشركة، وذلك فى إطار التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.

يأتي تجديد التعاقد في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي حددت الإطار العام لتزويد الجانب الأردني بكميات من الطاقة الكهربائية، وذلك لتفعيل الاستفادة من الاستثمارات في شبكة الربط الكهربائي بين البلدين إلى أقصى درجة ممكنة لما فيه مصلحة الطرفين.

من جانبه أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك توجه استراتيجي لدعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة، موضحاً أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر الأردن الطاقة الكهربائية الدكتور صالح الخرابشة الدكتور محمود عصمت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح