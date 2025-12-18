مصر والأردن توقعان عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، مراسم توقيع عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية.

يأتي ذلك في إطار خطة العمل، واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للربط الكهربائي مع الدول المجاورة وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لنقل وتبادل الطاقة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، واستمرار لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها، وضمان تأمين واستقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية.

قام بالتوقيع عن مصر المهندسة منى رزق رئيس الشركة، وعن الجانب الأردني، الدكتور سفيان البطاينة مدير عام الشركة، وذلك فى إطار التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.

يأتي تجديد التعاقد في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي حددت الإطار العام لتزويد الجانب الأردني بكميات من الطاقة الكهربائية، وذلك لتفعيل الاستفادة من الاستثمارات في شبكة الربط الكهربائي بين البلدين إلى أقصى درجة ممكنة لما فيه مصلحة الطرفين.

من جانبه أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك توجه استراتيجي لدعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة، موضحاً أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية.