ضبط شخص استغل مواقع التواصل لنشر أخبار كاذبة عن مدرسة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بالقاهرة لاتهامه بنشر أخبار وادعاءات كاذبة عن إحدى المدارس، ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تلقت بلاغًا من محامية وكيلة عن مديرة إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بنشر شخص منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على صورة لواجهة المدرسة وادعاءات غير صحيحة حول اعتداء فرد أمن على الأطفال.

تم تحديد وضبط المتهم المقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبحوزته هاتف محمول احتوى على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، اعترف بنشر المحتوى بقصد زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، مستغلًا اهتمام الرأي العام بمثل هذه القضايا.

اتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.

