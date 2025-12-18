إعلان

ضبط شخص استغل مواقع التواصل لنشر أخبار كاذبة عن مدرسة بالقاهرة

كتب : علاء عمران

01:44 م 18/12/2025

القبض - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بالقاهرة لاتهامه بنشر أخبار وادعاءات كاذبة عن إحدى المدارس، ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تلقت بلاغًا من محامية وكيلة عن مديرة إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بنشر شخص منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على صورة لواجهة المدرسة وادعاءات غير صحيحة حول اعتداء فرد أمن على الأطفال.

تم تحديد وضبط المتهم المقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبحوزته هاتف محمول احتوى على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، اعترف بنشر المحتوى بقصد زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، مستغلًا اهتمام الرأي العام بمثل هذه القضايا.

اتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.

اقرأ أيضا

انطلاق التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين.. هل أمامه فرص أخرى؟

"اعتدى عليها حتى أفقدها الوعي".. تفاصيل اغتصاب طفلة بلبيس في أرض زراعية

"عاشر الأم وطفلتها على سرير واحد".. الجنايات تعاقب زوجين بالإعدام في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مكافحة جرائم تقنية المعلومات شرطة التجمع الخامس وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح