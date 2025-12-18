إعلان

بسبب فيديو كليب.. هيفاء وهبي تتصدر تريند "جوجل"

كتب : سهيلة أسامة

12:25 م 18/12/2025

هيفاء وهبي

تصدر اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد طرحها فيديو كليب أغنيتها "سوبر مان".

يُذكر أن الفنانة هيفاء وهبي طرحت، قبل يومين، فيديو كليب أغنية "سوبر مان" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "سوبر مان" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم.

هيفاء وهبي تريند جوجل كليب سوبر مان

