قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، ومصادرة السلاح المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بمحاولة خطف طفلة والتعدي عليها بمنطقة العامرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبدالله، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد المعطي محمد هاشم روحى، والمستشار أمير مجدي دميان، والمستشار محمد توفيق محمد، وسكرتير المحكمة محمد أبو الخير.

ترجع وقائع القضية رقم 8798 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بورود بلاغ من والد طفلة يتهم شخص بمحاولة خطف نجلته والتعدي عليها.

كشفت التحقيقات أن الطفلة المجني عليها "ح.ع.ن" 13 سنة، ذهبت لشراء بعض مستلزمات المنزل، وعند عودتها إلى منزلها بمنطقة العامرية كانت في حالة انهيار وبكاء.

وبسؤالها قررت باعتراض أحد الأشخاص، والذي جرى تحديده فيما بعد ويدعى "ي.ع.ب" عاطل، لها في الطريق العام وهددها واقتادها عنوة كرها عنها خلف أحد المنازل المنعزلة.

وأضافت أن المتهم حاول خلع ملابسها ولمس أجزاء من جسدها إلا أن خروج إحدي السيدات على صوت صراخها دفع المتهم إلى الفرار والهرب، فيما جرى تحديده من خلال كاميرات المراقبة، والقبض عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.