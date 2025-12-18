أعلنت نقابة المهن السينمائية اليوم الخميس 18 ديسمبر، خبر وفاة والدة مدير الإنتاج خالد عيسى.

ونشرت النقابة بيانًا عبر حسابها على "فيسبوك"، جاء فيه: "ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية والدة الزميل مدير الإنتاج خالد عيسى، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله، وندعو لها بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

وأضاف البيان: "الجنازة ستقام اليوم الخميس الموافق 18/12/2025 بمقابر العائلة في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته".

