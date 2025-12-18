إعلان

شاب يزور بلاغًا كاذبًا ضد طليقته ويزعم تهديد ضابط شرطة ببورسعيد

كتب : علاء عمران

01:41 م 18/12/2025

كشفت الأجهزة الأمنية ببورسعيد عن زيف الادعاءات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد الأشخاص بالاستعانة بضابط شرطة لتهديده وتلفيق قضية ضده، بعد خلافات زوجية بينه وبين طليقته.

أوضحت التحريات أن الشاكي، فني تكييفات، طعن في حق طليقته، ربة منزل، بعد صدور حكم محكمة الأسرة لصالحها بالخلع، وتوجه إلى منزلها بتاريخ 10 من الشهر الجاري بصحبة سيدتين للمطالبة بالمنقولات الخاصة به، مما أدى إلى مشادة كلامية بين الطرفين، فقامت الزوجة بتقديم بلاغ ضدهم.

وبمواجهة الشاكي بادعائه الكاذب، أقر بصحته، موضحًا أنه فعل ذلك نكاية في طليقته ولتعطيل سير الإجراءات القانونية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وفق القانون دون أي تدخل من العاملين بالقسم.

