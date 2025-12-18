شاب يزور بلاغًا كاذبًا ضد طليقته ويزعم تهديد ضابط شرطة ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ببورسعيد عن زيف الادعاءات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد الأشخاص بالاستعانة بضابط شرطة لتهديده وتلفيق قضية ضده، بعد خلافات زوجية بينه وبين طليقته.

أوضحت التحريات أن الشاكي، فني تكييفات، طعن في حق طليقته، ربة منزل، بعد صدور حكم محكمة الأسرة لصالحها بالخلع، وتوجه إلى منزلها بتاريخ 10 من الشهر الجاري بصحبة سيدتين للمطالبة بالمنقولات الخاصة به، مما أدى إلى مشادة كلامية بين الطرفين، فقامت الزوجة بتقديم بلاغ ضدهم.

وبمواجهة الشاكي بادعائه الكاذب، أقر بصحته، موضحًا أنه فعل ذلك نكاية في طليقته ولتعطيل سير الإجراءات القانونية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وفق القانون دون أي تدخل من العاملين بالقسم.

اقرأ أيضا

انطلاق التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين.. هل أمامه فرص أخرى؟

"اعتدى عليها حتى أفقدها الوعي".. تفاصيل اغتصاب طفلة بلبيس في أرض زراعية

"عاشر الأم وطفلتها على سرير واحد".. الجنايات تعاقب زوجين بالإعدام في الجيزة