للمقبلين على الزواج.. ما أهمية التحليل الوراثي لاكتشاف تشوهات الأجنّة؟

كتب – عمر صبري:

قالت الدكتورة شيماء حسن، الباحثة بقسم الوراثة الخلوية بالمركز القومي للبحوث، إن تحاليل الوراثة البشرية الخلوية تساعد في اكتشاف التشوهات في عدد أو شكل الكروموسومات.

وأضافت الباحثة بقسم الوراثة الخلوية، خلال مقالة علمية نشرها المركز القومي للبحوث، أنها تُجرى للمقبلين على الزواج لتحديد احتمالية انتقال تشوهات وراثية إلى الأبناء.

وأوضحت أنها تُجرى أيضًا في حالات الإجهاض المتكرر أو ولادة أطفال بتشوهات خلقية، وفي بعض الحالات يمكن نصح الأم باللجوء إلى أطفال الأنابيب مع فحص الأجنة قبل الإرجاع لضمان سلامتها.

وذكرت "حسن"، هذه التحاليل تُستخدم أيضا لتحديد جنس المولود في الحالات غير الواضحة.