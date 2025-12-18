مجلس النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب ضد عصابات المخدرات



وكالات

رفض مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار سعى لتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن عمليات عسكرية ضد عصابات المخدرات.

ورفض مجلس النواب بفارق ضئيل، قرارين يسعيان إلى كبح جماح حملة ترامب على فنزويلا، وسط تكهنات واسعة النطاق بأن ترامب سيشن هجوما على أراضي الدولة النفطية في أمريكا الجنوبية.

وصوت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 ضد قرار قدمه النائب جريجوري ميكس من نيويورك، وهو أبرز ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والذي يقضي بسحب القوات المسلحة الأمريكية من أي أعمال عدائية مع أي منظمة إرهابية يصنفها الرئيس في نصف الكرة الغربي ما لم يصرح بذلك الكونجرس.

كما صوت المجلس بأغلبية 213 صوتا مقابل 211 ضد قرار قدمه جيم ماكجفرن من ماساتشوستس، وهو أبرز ديمقراطي في لجنة القواعد بمجلس النواب، والذي يوجه الرئيس إلى سحب القوات الأمريكية من أي أعمال عدائية على فنزويلا دون تفويض من الكونجرس.

هذا وتقدمت سلطات فنزويلا بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لمناقشة "العدوان الأمريكي المستمر" ضد البلاد.

وأجرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على خلفية تصاعد تهديدات الولايات المتحدة التي أعلنت فرض حصار على شحنات النفط الفنزويلية.

وحذر مادورو من أن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضده تنطوي على تبعات خطيرة على السلم الإقليمي، وفق بيان لوزارة الخارجية الفنزويلية، وفقا لروسيا اليوم.