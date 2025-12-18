وكالات

تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الخميس، بشنّ حملة على الكراهية والانقسام والتطرف بعد حادث إطلاق النار الجماعي المميت في شاطئ بوندي في سيدني.

قال ألبانيز: "من الواضح أن علينا بذل المزيد من الجهود لمكافحة هذه الآفة الشريرة"، متعهدا استهداف الدعاة المتطرفين وإلغاء تأشيرات الأشخاص الذين ينشرون الكراهية.

وأضاف: "سيتم منح صلاحيات جديدة لوزارة الداخلية لإلغاء تأشيرات من ينشرون الكراهية"، قائلا: "سنسن تشريعات تشدد العقوبات على خطاب الكراهية".

وشدد على أن الحكومة الأسترالية ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز أستراليا"، أن أكثر من من 67 ألف أسترالي وقعوا عريضة تطالب ألبانيز بالاستقالة.

وجاء في العريضة أنه في ضوء الأحداث المأساوية الأخيرة والمخاوف الوطنية المُلّحة، فقد حان الوقت لمساءلة قيادة البلاد عن ما حدث واتخاذ قرارات عاجلة لحماية المجتمع الأسترالي، وفقا لسكاي نيوز.