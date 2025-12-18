جوارديولا يعلق على غياب مرموش عن مان سيتي في مباراة برينتفورد

خطف لاعب وسط فريق جوادالاخارا الإسباني بورخا دياز، الأنظار بشكل كبير خلال مشاركته رفقة فريقه أمام برشلونة يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

ولم يخطف بورخا دياز الأنظار لأدائه في المباراة فقط، لكن بسبب الشبه الكبيرة بينه وبين مدافع ريال مدريد السابق سيرجيو راموس، وهو ما أثار حالة كبيرة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن بورخا يبلغ من العمر 35 عاما، يجيد اللعب في مركز خط الوسط والجناح.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن لاعب وسط فريق جوادالاخارا، خاض أغلب مسيرته في كرة القدم ضمن صفوف أندية تلعب في الدرجات الأدنى، مثل فوينلابرادا، ريكرياتيفو وهيركوليس.

والجدير بالذكر، أن فريق برشلونة، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره جوادالاخارا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين الـ 32 للبطولة.

