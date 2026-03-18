محافظ الإسكندرية يبحث التعاون مع قنصل ليبيا- صور

كتب : محمد عامر

03:16 م 18/03/2026
    محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام ليبيا تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين
    محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام ليبيا تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، السيدة ياسمينة إبراهيم سعد، القنصل العام المكلف لدولة ليبيا بالإسكندرية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

علاقات تاريخية بين مصر وليبيا

وأكد محافظ الإسكندرية،عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا، مشيراً إلى أن الروابط بين الشعبين تتجاوز الأطر الرسمية، حيث تجمعهما أواصر الأخوة والقرابة ووحدة التاريخ والثقافة.

وأوضح أن مدينة الإسكندرية كانت على الدوام مقصداً للأشقاء الليبيين، بما يعكس طبيعة العلاقات المتجذرة بين الشعبين وامتدادها عبر سنوات طويلة.

إشادة بمتانة الروابط بين الشعبين

من جانبها، أعربت السيدة ياسمينة إبراهيم سعد عن اعتزازها بهذا اللقاء، مؤكدة أن الشعبين المصري والليبي يشكلان نسيجاً واحداً يرتكز على روابط جغرافية وثقافية ممتدة، مشيرة إلى أن مصر تمثل دائماً الجارة الشقيقة والسند الداعم لليبيا في مختلف المراحل.

فرص للتعاون وإعادة الإعمار

وتناول اللقاء آفاق التعاون التي شهدتها السنوات الماضية، خاصة في ظل مشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار داخل ليبيا، بما يعكس الثقة المتبادلة وعمق الشراكة التنموية بين البلدين.

كما استعرضت القنصل العام التطورات الإيجابية التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الأخيرة، مشيدة بوعي الشعب الليبي وحرصه على استقرار الدولة والحفاظ على وحدتها.

استمرار التنسيق والتعاون

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين البلدين.

