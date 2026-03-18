أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي ارتفاع صافي الأرباح بنحو 20% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 362 مليون دولار، رغم الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وانخفاض رسوم الخدمات بعد استقرار سوق الصرف وزيادة المنافسة في تمويل التجارة.

وبحسب بيان البنك، فإن البنك تمكن من تحقيق نمو في صافي الدخل من العائد ليصل إلى 602 مليون دولار، وصافي الدخل المصرفي إلى 714 مليون دولار، وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 13%.

تضاعف إجمالي أصول البنك

وقال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن إجمالي الأصول تضاعف ليتجاوز 20 مليار دولار، فيما ارتفعت صافي الأرباح إلى أكثر من 300 مليون دولار مقارنة بنحو 100 مليون دولار سابقًا، بما يمثل نموًا يفوق ستة أضعاف وفقًا للمقارنات بالعملة المحلية، مع عودة العائد على حقوق الملكية إلى مستويات مزدوجة الرقم.

وأشار إلى أن البنك عزز خلال هذه الفترة من أطر إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة، بما ساهم في تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وهو ما انعكس في حصوله على شهادة ISO 9001 لنظم إدارة الجودة، إلى جانب التزام إدارة المراجعة الداخلية بأعلى المعايير العالمية.

نمو ودائع العملاء

ودخل البنك عام 2025 بزخم قوي، حيث استفاد من نمو الودائع خلال عامين متتاليين لتوسيع الأصول التمويلية للشركات والأفراد بنحو 1.5 مليار دولار، مما ساهم في استعادة مكانته القيادية في مجالات بنوك الاستثمار، وأسواق الدين، والخدمات المصرفية للشركات.

القروض المتعثرة

وعلى صعيد جودة الأصول، نجح البنك في خفض نسبة القروض غير المنتظمة من 12% في 2021 إلى 2.1% بنهاية 2025، بما يعكس تحسنًا كبيرًا وعودة مؤشرات المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية. كما حافظ على مستويات قوية من السيولة وكفاية رأس المال عند 326% و19.3% على التوالي.

وأكد البنك أنه، باعتباره أكبر مؤسسة مالية تعتمد على الدولار في السوق المحلية، يحقق عوائد تنافسية للمساهمين مقارنة بالبنوك الإقليمية والدولية، مع استمرار تركيزه الاستراتيجي على التكنولوجيا ورأس المال البشري كركيزتين أساسيتين للنمو المستدام.

وخلال 2025، أطلق البنك خطة شاملة لتحديث بنيته التكنولوجية، تضمنت تطوير نظامه المصرفي الأساسي، المقرر الانتهاء منه في 2026، إلى جانب نقل عملياته الخارجية إلى منصات مصرفية متطورة، بما يعزز اندماجه في النظام المالي الرقمي سريع التطور.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، شهد العام تنفيذ أكبر حركة تدوير إداري لتعزيز الكفاءات القيادية، بالتوازي مع التوسع في برامج تطوير المهارات لمواكبة التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي.