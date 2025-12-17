مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

دوري المؤتمر الأوروبي

لويزان سبورت

- -
22:00

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

"أشعر بفخر من الشعب".. عمر مرموش يتحدث عن وجوده مع صلاح في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد الميموني

11:10 م 17/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش (2)_3
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش (1)_1
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح_5
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش (1)_2
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح_6

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب عمر مرموش لاعب فريق مان سيتي، عن سعادته بالتواجد في فريق كبير مثل مان سيتي، مشيرا إلى أن الجماهير المصرية تشعر بالسعادة لتواجده هو ومحمد صلاح في اثنين من أكبر الفرق في الدوري الإنجليزي.

وقال مرموش، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للنادي: "أشعر بالفخر من الجماهير المصرية لوجودي أنا وصلاح، في اثنين من أكبر الفرق في الدوري الإنجليزي وفي العالم أيضًا".

وأضاف: "محمد صلاح نجح في تحقيق تاريخيا كبيرا وإنجازات عظيمة، حتى الآن يقدم مستويات كبيرة أيضًا".

ويشارك عمر مرموش رفقة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

ويذكر أن منتخب مصر يشارك في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مان سيتي الدوري الإنجليزي محمد صلاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان