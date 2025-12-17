أعرب عمر مرموش لاعب فريق مان سيتي، عن سعادته بالتواجد في فريق كبير مثل مان سيتي، مشيرا إلى أن الجماهير المصرية تشعر بالسعادة لتواجده هو ومحمد صلاح في اثنين من أكبر الفرق في الدوري الإنجليزي.

وقال مرموش، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للنادي: "أشعر بالفخر من الجماهير المصرية لوجودي أنا وصلاح، في اثنين من أكبر الفرق في الدوري الإنجليزي وفي العالم أيضًا".

وأضاف: "محمد صلاح نجح في تحقيق تاريخيا كبيرا وإنجازات عظيمة، حتى الآن يقدم مستويات كبيرة أيضًا".

ويشارك عمر مرموش رفقة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

ويذكر أن منتخب مصر يشارك في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".