انفصال الفنان مصطفى أبو سريع عن زوجته

أعلن الفنان مصطفى أبو سريع، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، انفصاله عن زوجته.

وكتب مصطفى أبو سريع: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أم أولادي آدم ونوح بالثلاثة، وأشهد اللّٰه أنني لم أرى منها سوءا وكانت حق الأم المثالية لأولادي، ولم أشهد منها أي تقصير في حقي".

وتابع: "لكن يختار الله طريق آخر لكل واحد منا وستظل علاقة مودة ورحمة وتواصل بيننا من أجل أجمل شيء لدينا، وهم أولادنا آدم ونوح".

وأضاف: "أتمنى من الله تعالى أن تدعو لي ولنا و لأولادنا قدر الله وما ،شاء فعل وما كان عند الله سيكون، اللهم اجعل آدم ونوح من أوليائك الصالحين".

يذكر أن مصطفى أبو سريع يشارك في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، بطولة: ياسر جلال، ميرفت أمين، جوري بكر.