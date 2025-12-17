نهال عنبر تنعى نيفين مندور بعد وفاتها في حريق منزلها بالإسكندرية

نعت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها بموقع فيسبوك، الفنانة الراحلة نيفين مندور، التي وافتها المنية صباح اليوم، إثر حريق نشب داخل منزلها بمنطقة العصافرة في محافظة الإسكندرية.

وكتبت نهال عنبر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك، بعد اندلاع حريق هائل بمنزلها، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة والعتق من النار يا أرحم الراحمين".

الفنانة نيفين مندور من مواليد عام 1972، واشتهرت بتجسيد شخصية "فيحاء" في فيلم اللي بالي بالك أمام الفنان محمد سعد، كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل راجعلك يا إسكندرية والمطعم.

