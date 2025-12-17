مي عز الدين تهنئ أحمد السعدني على فيلم "ولنا في الخيال حب".. ماذا قالت؟

وجهت الفنانة مي عز الدين التهنئة لـ أحمد صلاح السعدني، عقب مشاهدتها فيلم "ولنا في الخيال حب" الذي يعرض بدور العرض السينمائي ويحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر.

ونشرت مي صورة من أحد مشاهد الفيلم عبر خاصية الاستوري على انستجرام، تصدرها الفنان أحمد السعدني، وكتبت: "ألف مبروك يا صديقي، فيلم مختلف وهادي وتمثيل ناضج وألف مبروك لكل صناع العمل، الكل عمل شغله بحب".

يذكر أن الظهور الأخير للفنان أحمد السعدني مع الفنانة مي عز الدين من عقد قرانها على أحمد تيمور.

كواليس فيلم "ولنا في الخيال حب"

تدور أحداث الفيلم يوسف، أستاذ جامعي انطوائي، يحاول أن يعيش حياة هادئة ومنعزلة، لكن دخول الطالبة وردة إلى عالمه يقلب الموازين. وبينما تسعى لإصلاح علاقتها بحبيبها نوح، يجد يوسف نفسه يتورط تدريجيًا في مشاعرها وصراعاتها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميده، تأليف وإخراج سارة رزيق.

مي عز الدين تعلن تأجيل مسلسلها الجديد

أعلنت الفنانة مي عز الدين تأجيل مسلسلها "قبل وبعد" الذي كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "نظرًا لضيق الوقت، قررنا أنا وفريق القائمين على العمل تأجيل مسلسل (قبل وبعد) علشان نعمله كويس وياخذ وقته في التحضير ونقدم حاجة تليق بالمشاهد".

