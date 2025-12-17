إعلان

"ماتشينج باللون الأسود".. أحدث ظهور لـ مي عز الدين وزوجها في حفل شاهد

كتب : معتز عباس

12:43 ص 17/12/2025
    احمد تيمور ومي عز الدين في جوسيبس
    احدث ظهور لمي عز الدين واحمد تيمور
    مي عز الدين واحمد تيمور زوجها (1)
    مي عز الدين واحمد تيمور زوجها (2)
    مي عز ادين واحمد تيمور بالاسود
    ظهور جديد ل مي عز الدين واحمد تيمور في حفل شاهد

خطف الثنائي الفنانة مي عز الدين وزوجها أحمد تيمو الأنظار من مشاركتهم في في حفل منصة شاهد وإحدى شركات الاتصالات.

وظهر الثنائي على الريد كاربت بإطلالة رائعة، حيث ارتدت مي عز الدين فستان باللون الأسود، وارتدى أحمد تيمو بدلة بنفس اللون.

آخر أعمال مي عز الدين

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مشاركتها في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي عرض في رمضان الماضي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم، آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، من إخراج تامر محسن.

تأجيل مسلسل مي عز الدين الجديد "قبل وبعد"

وأعلنت مي عز الدين تأجيل مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2026.

مسلسل "قبل وبعد" تجسد مي عز الدين من خلاله شخصية طبيبة، ويضم العمل نخبة من النجوم منهم ريم البارودي، عماد زيادة، كريم فهمي، هاني عادل، سوسن بدر، ليلى عز العرب، وجودي مسعود.

أحمد تيمور مي عز الدين حفل منصة شاهد

