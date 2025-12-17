"ماتشينج باللون الأسود".. أحدث ظهور لـ مي عز الدين وزوجها في حفل شاهد

خطف الثنائي الفنانة مي عز الدين وزوجها أحمد تيمو الأنظار من مشاركتهم في في حفل منصة شاهد وإحدى شركات الاتصالات.

وظهر الثنائي على الريد كاربت بإطلالة رائعة، حيث ارتدت مي عز الدين فستان باللون الأسود، وارتدى أحمد تيمو بدلة بنفس اللون.

آخر أعمال مي عز الدين

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مشاركتها في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي عرض في رمضان الماضي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم، آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، من إخراج تامر محسن.

تأجيل مسلسل مي عز الدين الجديد "قبل وبعد"

وأعلنت مي عز الدين تأجيل مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2026.

مسلسل "قبل وبعد" تجسد مي عز الدين من خلاله شخصية طبيبة، ويضم العمل نخبة من النجوم منهم ريم البارودي، عماد زيادة، كريم فهمي، هاني عادل، سوسن بدر، ليلى عز العرب، وجودي مسعود.

اقرأ أيضا..

مروة الأزلي لـ "مصراوي" عن الزعيم عادل إمام: "طول عمره أيقونة ونجم في السما"

بعد مقتله هو وزوجته.. 20 صورة لـ روب راينر مع نجوم هوليوود