إعلان

بعد انتقاد إطلالتها.. إيمي سمير غانم بفستان أسود في ختام البحر الأحمر (صور)

كتب : هاني صابر

10:06 م 11/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حسن الرداد في ختام مهرجان البحر الاحمر (1)
  • عرض 4 صورة
    فستان ايمي سمير غانم في ختام مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 4 صورة
    حسن الرداد في ختام مهرجان البحر الاحمر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة إيمي سمير غانم بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة هذا العام.

وظهرت إيمي سمير غانم بفستان أسود في حفل الختام بعد انتقاد إطلالتها في حفل الافتتاح.

وحرص عدد من نجوم الفن أيضا على حضور حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام اليوم الخميس 11 ديسمبر، بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية، عدد كبير من نجوم الفن.

انتقاد إطلالة إيمي سمير غانم إيمي سمير غانم بفستان أسود حفل ختام مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟