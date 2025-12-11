بعد انتقاد إطلالتها.. إيمي سمير غانم بفستان أسود في ختام البحر الأحمر (صور)
كتب : هاني صابر
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
تألقت الفنانة إيمي سمير غانم بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة هذا العام.
وظهرت إيمي سمير غانم بفستان أسود في حفل الختام بعد انتقاد إطلالتها في حفل الافتتاح.
وحرص عدد من نجوم الفن أيضا على حضور حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام اليوم الخميس 11 ديسمبر، بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية، عدد كبير من نجوم الفن.