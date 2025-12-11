جدة- منى الموجي:

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام الآن بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان بين أبرز الحاضرات: النجمة كارول سماحة، النجمة هنا شيحة، والنجمة أروى جودة.

المهرجان انطلقت فعالياته بحفل افتتاح كبير في 4 ديسمبر بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم، بينهم: رشيد بوشارب، جولييت بينوش، آيشواريا راي، جيسيكا ألبا، السير مايكل كين، إلهام شاهين، ليلى علوي، شون بيكر، فان دام.

شهد المهرجان عرض باقة من أهم الأفلام، التي تنافست على جوائزه، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بها مساء اليوم الخميس 11 ديسمبر.