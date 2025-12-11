إعلان

كارول سماحة وهنا شيحة وأروى جودة نجمات حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

08:56 م 11/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 7 صورة
    كارول سماحة 1
  • عرض 7 صورة
    كارول سماحة 4
  • عرض 7 صورة
    الفنانة كارول سماحة 1
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هنا شيحة
  • عرض 7 صورة
    كارول سماحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جدة- منى الموجي:

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام الآن بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان بين أبرز الحاضرات: النجمة كارول سماحة، النجمة هنا شيحة، والنجمة أروى جودة.

المهرجان انطلقت فعالياته بحفل افتتاح كبير في 4 ديسمبر بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم، بينهم: رشيد بوشارب، جولييت بينوش، آيشواريا راي، جيسيكا ألبا، السير مايكل كين، إلهام شاهين، ليلى علوي، شون بيكر، فان دام.

شهد المهرجان عرض باقة من أهم الأفلام، التي تنافست على جوائزه، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بها مساء اليوم الخميس 11 ديسمبر.

نجمات الفن ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي السعودية جدة كارول سماحة هنا شيحة أروى جودة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟