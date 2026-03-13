أعلنت المطربة كارمن سليمان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وفاة عمها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 13 مارس الموافق 23 رمضان، طالبة من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كارمن سليمان تطلب من الجمهور الدعاء لعمها

وكتبت كارمن عبر خاصية القصص القصيرة "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى عمي الغالي الحاج سعد نوفل، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. أرجو الدعاء له بالرحمة".

كما نعى الملحن مصطفى جاد، عم زوجته، وكتب عبر خاصية القصص القصيرة بنفس الموقع "البقاء والدوام لله.. عم زوجتي الحاج سعيد في ذمة الله.. دعواتكم له بالرحمة، لا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم".

أحدث ظهور لـ كارمن سليمان على مواقع التواصل الاجتماعي

كانت كارمن شاركت جمهورها على "إنستجرام"، صورًا من جلسة تصوير التقطتها على هامش إحياء حفلا في جدة بالمملكة العربية السعودية، ووصفت الليلة بالاستثنائية، وذلك في شهر فبراير الماضي.

كما احتفلت كارمن مع زوجها مصطفى جاد، بعيد ميلادها نجلهما، وشاركت متابعيها صورًا من حفل عيد الميلاد.

نقابة المهن الموسيقية تنفي تدهور حالة هاني شاكر الصحية

خالد تاج الدين يعلن وفاة والده