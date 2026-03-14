إعلان

أبرزها ترشيد النفقات.. 5 أسباب وراء إنهاء محافظ بورسعيد التعاقد مع المستشارين

كتب : طارق الرفاعي

08:23 م 14/03/2026 تعديل في 08:38 م

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محافظة بورسعيد ردود فعل إيجابية وإشادة واسعة خلال الساعات الماضية، عقب انفراد موقع مصراوي بنشر قرار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بإنهاء التعاقد مع عدد من مستشاري المحافظة.

5 أسباب وراء القرار

وكشفت مصادر مطلعة لـ"مصراوي" أن قرار المحافظ جاء لعدة أسباب رئيسية، أبرزها: الرواتب المرتفعة التي كان يتقاضاها المستشارون، وترشيد النفقات داخل ديوان عام المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وتوجيه موارد صندوق الجهاز التنفيذي إلى مشروعات التنمية والمرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم الحالات الإنسانية والمرضية العاجلة المستحقة.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق

وأكدت المصادر أن محافظ بورسعيد يعمل حاليًا على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بالمحافظة، مع توجيه الموارد المتاحة نحو الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يسهم في رفع مستوى الرضا لدى المواطنين عن الخدمات المقدمة.

خلفية القرار

وكان مصدر مطلع قد كشف أن المحافظ، فور توليه مهام عمله، فوجئ بوجود عدد من المستشارين يتقاضون رواتب مرتفعة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بإنهاء التعاقد معهم وإلغاء تلك المناصب في إطار سياسة ترشيد النفقات.

وأوضح المصدر أن المحافظ وجه بتخصيص تلك الأموال لدعم خطط التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى مساندة الحالات الإنسانية والمرضية العاجلة.

وأشار إلى أن القرار شمل إنهاء التعاقد مع 5 مستشارين، من بينهم مستشار المحافظ للجراجات والورش والمركبات، ومستشار المحافظ للأراضي، ومستشار المحافظ للشؤون المالية، وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة منظومة العمل داخل ديوان عام المحافظة.

محافظ بورسعيد اللواء إبراهيم أبو ليمون ترشيد النفقات بورسعيد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

