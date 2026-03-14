ضربة صاروخية إسرائيلية أمريكية تقتل 15 شخصًا في أصفهان الإيرانية

كتب : مصطفى الشاعر

09:44 م 14/03/2026

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بسقوط 15 قتيلا على الأقل ووقوع عدد من الإصابات، جراء ضربة صاروخية أمريكية إسرائيلية استهدفت مصنعا في مدينة أصفهان بوسط البلاد.

استهداف مجمع "جي" الصناعي

أوضحت الوكالة، اليوم السبت، أن "هجوما أمريكيا صهيونيا مشتركا استهدف منشأة صناعية متخصصة في إنتاج معدات التبريد والتدفئة في مجمع "جي" الصناعي بمدينة أصفهان وسط إيران، وأسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين".

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المرشد الأعلى الجديد للبلاد، مجتبى خامنئي، يتمتع بصحة "جيدة" ويُزاول مهامه بشكل طبيعي، متعهدا بأن يظهر للعلن في وقت "قريب جدا"، حيث تأتي هذه التصريحات لتُبدد الشائعات التي طالت وضع القيادة الجديدة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلمه مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

